Pétrole: le Congo-Brazzaville devient membre de l'OPEP

L'OPEP, cartel des pays producteurs de pétrole réuni à Vienne, a donnné son feu vert au Congo-Brazzaville, qui devient le septième pays africain à y adhérer.

Brazzaville tient à se rapprocher de l’organisation par esprit de « solidarité », selon le ministre congolais des Affaires étrangères. Mais Jean-Claude Ngackosso nous explique que son pays pourrait aussi y trouver d’autres avantages.

« Nous savons qu’il y a un fonds au sein de l’Opep destiné à développer des projets importants dans les pays membres, même au-delà des pays membres. Le Fonds Opep permet, par exemple, de développer des projets dans le domaine de l’agriculture, ce secteur très important. En devenant membre de l’Opep, évidemment, les choses seraient plus simples pour notre pays qui a tant besoin de ressources pour développer son agriculture. C’est l’une des raisons.

Mais la raison principale, c’est que le Congo Brazza est un pays producteur et exportateur de pétrole. Le volume de sa production – et c’est l’avis unanime des membres du cartel –, lui permet de siéger de plein droit au sein de cette organisation, d’avoir son mot à dire, et peut-être même de peser de son poids léger sur les décisions, surtout que celles-ci contribuent en général à l’ajustement du prix du baril ».

Les interrogations de Philippe Sébille-Lopez

Interrogé par RFI, Philippe Sébille-Lopez, spécialiste des économies pétrolières africaines est lui beaucoup plus réservé. Selon lui, l'entrée du Congo-Brazzaville au sein de l'OPEP est surtout une très bonne affaire pour le président Sassou Nguesso et pour l'Arabie saoudite.