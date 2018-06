Suspension de la grève des employés du ministère des Finances au Burkina Faso

Au Burkina Faso, les 9 000 travailleurs du ministère des Finances qui étaient en grève reprennent le service ce matin. Après un mois de mobilisation, le mouvement a été levé pour reprendre les négociations à l'appel du président Roch Marc Christian Kaboré. Il faut dire que face aux grévistes, le gouvernement avait décidé de faire appel aux retraités et à un personnel d'appoint pour assurer le service minimum.

Au lendemain de l'appel du président Roch Marc Christian Kaboré, les travailleurs du ministère des Finances ont décidé de suspendre leur grève. Nongo Gregoire Traoré, le secrétaire général du Syndicat des agents des impôts et des domaines explique que cette décision a pour objectif de donner une chance aux négociations : « La suspension du mot d’ordre est liée tout simplement à l’appel insistant du chef de l’Etat qui a demandé que l’on puisse suspendre pour revenir à la table des négociations ».

Face au durcissement de ton des syndicats du ministère des Finances, le gouvernement avait proposé de faire appel à un personnel d'appoint, composé de retraité et autres pour pallier au manque d'effectif.

Pour le principal parti d'opposition, cela est une erreur du gouvernement. Dans une déclaration, le parti de Zephirin Diabré appelle à la reprise du dialogue : « Ce n’est même pas une solution envisageable, parce que vous savez très bien quand même que c’est le ministère des Finances et qu’il y a quand même des aspects assez stratégiques là-dedans. Et vous avez constaté que, malgré la décision du Conseil des ministres, les syndicats n’ont pas du tout fléchi. C’est pour cela que nous avons dit que c’est une décision malheureuse », explique à RFI Adama Sosso, secrétaire général national de l'Union pour le progrès et le changement.

Les travailleurs du ministère des Finances seront à leurs postes dès ce mardi. Mais ils menacent de repartir en grève si durant les prochains jours le dialogue ne reprend pas avec le gouvernement ou si leurs revendications ne sont pas satisfaites.