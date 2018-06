Togo: les facilitateurs de la Cédéao à Lomé pour consulter les parties

Les présidents ghanéens et guinéens désignés par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour faciliter les pourparlers entre les protagonistes de la crise togolaise sont attendus ce mercredi matin à Lomé. Ils reprendront langue avec toutes les parties avant de formuler des recommandations de sortie de crise au prochain sommet de la Cédéao.

Toutes les parties sont attendues dans la salle Evala de l'hôtel 2 Février de Lomé à 10h30 où devrait se tenir une cérémonie inaugurale.

Suivront alors des rencontres bilatérales : les deux chefs d'Etat facilitateurs, Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée rencontreront tour à tour la coalition des 14 partis de l'opposition, les représentants du gouvernement et du parti l'Union pour la République au pouvoir.

Pour leur travail, les facilitateurs devront s'appuyer sur le projet de feuille de route proposé par la mission conduite par Jean-Claude Brou, président de la commission de la Cédéao début juin à Lomé et si possible du mémorandum initié par le Front citoyen «Togo Debout» et remis au représentant de la Cédéao près la République togolaise pour être transmis à la facilitation.

Il revient donc au facilitateur, selon un responsable de la coalition, de régler le coeur du problème togolais qui est la non-candidature du président Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020.

En somme, c'est une journée en laquelle les Togolais placent beaucoup d'espoirs, pour baliser le chemin à une sortie définitive de la crise après ces dix mois de bras de fer entre une opposition diverse qui prend désormais sa force dans l'unité d'action et un pouvoir qui choisit la culture du silence.