Le projet de prolongation de la législature au Cameroun suscite le débat

Nous sommes contre parce que nous pensons que la règle en la matière, c'est des élections groupées, générales. Depuis 1996, on sait exactement quel est le calendrier électoral. Mais nous pensons surtout que le gouvernement fait face là aux difficultés d'organiser des élections dans l'extrême nord, dans une partie de l'est et dans le sud-ouest et nord-ouest du pays, territoire que le gouvernement ne contrôle plus ou très peu. Nous pensons qu'il faudrait plutôt ramener l'ordre et la paix. Et si l'on commence comme ça avec les législatives, demain on trouvera des raisons pour la présidentielle.