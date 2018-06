Gabon: l’ONU considère que la détention de l’ancien ministre Ngoubou est arbitraire

Au Gabon, il était l'une des figures clefs du premier mandat d'Ali Bongo Ondimba. L'ancien ministre du Pétrole, Etienne Dieudonné Ngoubou, accusé de détournement de fonds publics, est incarcéré depuis 17 mois sans avoir été jugé. Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire demande la libération immédiate de l'ancien ministre, son indemnisation et la prise en charge de ses soins médicaux.

L'avis du groupe de travail des Nations unies commence par un constat : l'ancien ministre Ngoubou est victime d'une détention arbitraire. Les charges retenues contre lui ne lui sont pas clairement annoncées, explique le groupe.

Ensuite, le groupe établit que le juge d'instruction n'a pas donné suite dans les délais réglementaires à une demande de liberté provisoire de l'ancien ministre. Ses droits à une liberté provisoire aux visites de son avocat et de sa famille ont été violés, regrette le groupe de travail. Plus grave, Etienne Dieudonné Ngoubou souffre d'un diabète de type II. Ses conditions de détention dégradent sa santé et ses facultés à une justice équitable, soutient le groupe de travail.

Dans sa réponse adressée au groupe de travail, le gouvernement a nié toutes ces allégations soutenant que le détenu a même eu droit à une hospitalisation de 20 jours à l'hôpital militaire. « C'est un avis orienté. M. Ngoubou n'est pas victime d'une détention arbitraire », a martelé une source judiciaire contactée par RFI. Les avocats de Ngoubou demandent au gouvernement d'appliquer intégralement l'avis de l'ONU.