The Africa round up, les «Guignols de l'info» à la sauce zimbabwéenne

Au Zimbabwe, la société de production Magamba TV, dont les émissions rencontrent déjà un énorme succès dans la jeunesse africaine, a sorti cette semaine un nouveau concept, appelé The Africa round up. Pour les cinq épisodes de la première saison, 30 créateurs et comédiens du Kenya et du Zimbabwe parodient, derrière des marionnettes, des dirigeants africains.

Le style est fin et tranchant. De Robert Mugabe à Pierre Nkurunziza, peu de dirigeants africains sont épargnés par ces marionnettes parodiques. Pour ce premier épisode, c'est le président du Rwanda Paul Kagame qui en prend pour son grade.

« Cher Nelson Chamisa, tout d'abord, je ne m'appelle pas Kagama, mais Kagame, lance la marionnette. Je ne pense pas que nous nous sommes rencontrés, mais peut-être que si. J'ai vu une photo où nous étions ensemble. Peut-être nous l'étions. Je ne sais pas. J'étais sûrement sur Twitter en même temps. J'adore Twitter. »

Fairai Monro, un des créateurs de The African round up veut faire passer un message double : dénoncer tout en faisant rire. « Je pense qu'il est important de se moquer des puissants, de leur dire leurs quatre vérités en utilisant pour ça la comédie et la satire », dit-il.

Ouverture

Même si une ouverture est observée depuis que Robert Mugabe n'est plus à la tête du pays, faire des vidéos satiriques et critiques n'est pas forcément de tout repos pour les comédiens. Mais cela ne semble pas faire peur à Fairai Monro et son équipe.

« Nous avons l'habitude d'avoir des soucis avec le pouvoir, nous en avons déjà eu avec d'autres émissions, mais les gens avec qui nous avons des problèmes regardent nos émissions, donc c'est un bon point, cela augmente notre nombre de vues », assure le réalisateur.

Pour les dirigeants, regarder cette émission est aussi une manière efficace pour cerner les préoccupations de la jeunesse zimbabwéenne et ainsi mieux apprendre à la connaitre. Pour l'instant, seul le premier épisode de The Africa round up est en ligne, les autres sortiront chaque semaine sur les pages Facebook et Youtube de Magamba TV.