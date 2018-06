Mali: le QG de la force du G5 Sahel frappé par un attentat-suicide

Au Mali, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel a été ciblé ce vendredi 29 juin par une attaque, dans le centre du pays à Sévaré. Le bilan fait état d'au moins trois morts.

Selon plusieurs sources au sein de la force G5, l’attaque terroriste s’est déroulée au moment de la prière de ce vendredi.

Au moins un kamikaze était à bord d’un véhicule-bélier piégé, peint aux couleurs des forces internationales. Quand il a explosé, les témoins rapportent un « très grand bruit ». Le mur d’entrée du camp a été soufflé. Le véhicule a été projeté à l’intérieur du camp.

Des images montrent de la ferraille – tout ce qu’il reste de la voiture. La déflagration a été si forte que les murs, les plafonds de certains bâtiments du camp de l’armée malienne situé non loin du QG de la force conjointe ont tremblé.

A l’hôpital, des sources donnent le premier bilan : deux militaires et un civil tués, quatre autres militaires et un civil blessés. L’explosion a également détruit un bâtiment. On ignore à l’heure actuelle s’il y a des victimes dans ce bâtiment.

L’attentat n’a pas été revendiqué pour le moment.

Il s'agit de la première attaque contre ce quartier général de la force conjointe du G5 Sahel (regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad) lancée en 2017 pour lutter contre les jihadistes.

Elle intervient à trois jours d'une rencontre à Nouakchott, en marge du sommet de l'Union africaine dans la capitale mauritanienne, entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel.