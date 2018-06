Libye: le maréchal Haftar annonce la «libération de Derna»

Le maréchal Khalifa Haftar a annoncé ce jeudi 28 juin au soir la « libération » de Derna, bastion des islamistes radicaux et seule ville de la région orientale qui échappait à son contrôle. « Nous annonçons en toute fierté la libération de Derna, ville chère à tous les Libyens », a déclaré l'homme fort de l'Est libyen. Derna est une ville côtière située à 1 000 km à l'est de Tripoli. L'annonce du maréchal Haftar intervient quelques jours après sa reconquête du croissant pétrolier.

Khalifa Haftar a annoncé la reprise de Derna dans un discours à la télévision, saluant « une journée glorieuse ». Un peu plus tôt, le porte-parole de l'Armée de libération libyenne (ANL), autoproclamée et dirigée par le maréchal Haftar, avait indiqué que « l'armée prenait d'assaut le dernier bastion de l'organisation al-Qaïda » dans le centre-ville.

Derna était jusqu'à présent sous le contrôle d'une coalition hétéroclite de milices islamistes et jihadistes hostiles à la fois à Haftar et au groupe Etat islamique. L'offensive avait été lancée le 7 mai dernier dans cette ville considérée comme la place forte historique des islamistes radicaux dans l'Est libyen.

Le maréchal Khalifa Haftar qui soutient un gouvernement parallèle dans l'est du pays et qui conteste l'autorité du gouvernement d'union nationale à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, conforte avec cette victoire encore un peu plus son emprise sur cette partie de la Libye.