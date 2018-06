Madagascar: l’élection présidentielle aura lieu le 7 novembre

Un premier tour le 7 novembre, puis un éventuel second le 19 décembre. Le Premier ministre malgache Christian Ntsay a mis fin au suspense vendredi 29 juin, avec l’annonce des dates du scrutin présidentiel. Le calendrier fixé est conforme à la proposition de la Commission électorale nationale indépendante.

Les Malgaches iront aux urnes le 7 novembre. Si aucun candidat n’obtient plus de 50 % au premier tour, un second tour aura lieu le 19 décembre, a annoncé ce vendredi matin Christian Ntsay devant des journalistes. Le Premier ministre a dit espérer que ces dates renforceront « l'apaisement politique » et conduiront, « à une vraie élection qui va résoudre le problème de Madagascar ».

Depuis fin avril, les tensions sont vives entre le président et l'opposition, et l’absence de dates fermes pour le scrutin y contribuait. La date finalement retenue pour le premier tour est conforme à une proposition de la Ceni, même si elle s’éloigne quelque peu des souhaits de la Haute cour constitutionnelle.

L’institution avait exigé que l'élection présidentielle soit organisée d'ici la fin de la saison sèche, c’est-à-dire septembre ou octobre. La dernière présidentielle en 2013 avait eu lieu en décembre, en pleine saison des pluies.

Cela avait entraîné de nombreux problèmes, d’abord pour les organisateurs, mais aussi pour les électeurs. L’abstentionnisme avait atteint un niveau historique puisque seul un électeur sur deux avait fait le déplacement.