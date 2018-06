RDC: vers l’extraction du pétrole des parcs naturels des Virunga et de la Salonga

Le projet d’exploitation pétrolière dans les parcs naturels des Virunga et de la Salonga commence à prendre corps. Le déclassement d’une zone à intérêt pétrolier dans ces deux parcs a été évoqué en conseil des ministres le 8 juin, a-t-on appris vendredi 29.

Le ministre des Hydrocarbures de République démocratique du Congo a obtenu l’autorisation de constituer, avec son collègue de l’Environnement et du développement durable, une commission ayant pour mission de préparer le dossier du bloc 2 pour le déclassement d’une zone à intérêt pétrolier du Parc de Salonga.

Il va également constituer une autre commission interministérielle dont l’objectif sera de préparer le dossier des blocs sédimentaires 4 et 5 du Graben Albertine. Ces deux dossiers vont ensuite être soumis au Conseil des ministres pour le déclassement par décret à intérêt pétrolier.

Pourtant, le 24 mai dernier, une centaine d’ONG avaient signé une déclaration pour rappeler le caractère illégal de toute exploitation dans les aires protégées, mais aussi les termes de l’accord de Paris sur le climat, signé par la RDC.

Déjà, en 2012, l’organisation les Amis de la forêt et de l’environnement pour la recherche et le développement (FEFRED), avait souligné que l’exploitation du pétrole et la conservation de la biodiversité dans le Graben Albertin sont incompatibles. L’ONG demandait au gouvernement de prioriser plutôt l’industrie touristique dans la région.

