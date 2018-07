Mali: attaque contre des militaires français de la force Barkhane

Des militaires français de l'opération Barkhane et des soldats maliens qui participaient à une patrouille conjointe ont été attaqués ce dimanche à la périphérie de Gao. C'est la deuxième attaque en deux jours au Mali, contre les forces anti-jihadistes au Sahel, après l'attentat vendredi contre le quartier-général du G5 Sahel à Sévaré.

Il n’y a pas encore de bilan précis, mais de source hospitalière à Gao, on affirme qu’au moins deux civils ont été tués et une dizaine d’autres civils blessés dont des enfants, atteints lors de l’explosion. L’état-major français dément catégoriquement tout décès côté français et précise que les blessés français ont tous été pris en charge et rapatriés dans la base de Gao.

Une première version des faits indique que les véhicules blindés de la force Barkhane ont aperçu un véhicule suspect qui était en fait embusqué. Découvert, le véhicule à bord duquel se trouvait au moins un kamikaze a foncé sur les blindés, provoquant une grande explosion.

Mais l’armée française ne confirme pas cette version des faits, et précise qu’une partie des troupes françaises venait de quitter les véhicules quand une attaque terroriste s’est produite. Des témoins affirment avoir vu un blindé français en partie en feu. Toujours selon des témoins, après l’attaque un hélicoptère français s’est posé sur place pour repartir avec à son bord des soldats français visiblement blessés.

Cette attaque intervient le jour de l'ouverture du sommet de l'Union africaine, à Nouakchott en Mauritanie. Lundi, Emmanuel Macron doit justement rencontrer les chefs d'Etat du G5 Sahel, les présidents de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad.