Sommet de l’UA: lever de rideau et premiers discours

Les chefs d’Etat et de gouvernement sont arrivés à Nouakchott en Mauritanie pour les deux dernières journées du 31e sommet de l’Union africaine. Une rencontre dont le thème principal est la lutte contre la corruption, mais qui devrait aussi se pencher sur les crises qui secouent le continent, et notamment le Soudan du Sud. Cette première matinée, ce dimanche, est consacrée aux discours avec celui, très attendu, du président en exercice de l’institution, le chef d’Etat rwandais Paul Kagame.

Lever de rideau de ce 31e sommet de l’Union africaine avec les premier discours. Le président mauritanien, l’hôte de ce sommet, est revenu sur les liens étroits de son pays avec l’Afrique. Il a aussi évoqué les défis auxquels doit faire face le continent, notamment le terrorisme. Une des manières de vaincre le terrorisme pour Mohamed Ould Abdel Aziz, « c’est de diminuer les disparités sociales. C’est le seul moyen de convaincre nos jeunes de ne pas sombrer dans l’extrémisme ». En conclusion, il a remercié les chefs d’Etat, de gouvernement et de délégation présents ce dimanche matin à Nouakchott.

Deuxième responsable invité à la tribune, Moussa Faki Mahamat est revenu sur l’essentiel de la réforme de l’Union africaine. Pour le président de la Commission, il faut poursuivre les réformes notamment du côté financier avec la mise en place d’une taxe sur les importations qui ne fait pas l’unanimité à l’UA. Ensuite, Moussa Faki a évoqué l’objectif de 2020 de faire taire les armes à l'échelle du continent. Un défi qu’il faut relever, selon lui. « La paix fait appel au dépassement de soi », au compromis et à l’intérêt général, rappelant dans le même temps les nombreuses échéances prévues en Afrique avec des élections au Mali, en RDC, en Libye et les crises sud-soudanaise et centrafricaine. Autre sujet abordé par le président de la Commission de l’UA, les migrations : « Le dramatique sort qui est celui des migrants africains aux frontières de l’Europe se double aujourd’hui de la récurrence de pratiques intolérables contre ces populations en Afrique même. Sous peine de perdre tout crédit moral sur cette question notre Union ne saurait pratiquer ici la politique du deux poids deux mesures : condamner les violations flagrantes des droits des migrants africains ailleurs et pratiquer la politique de l’autruche lorsque des faits similaires ont lieu sur le continent ».

Paul Kagame est le dernier à s’exprimer à la tribune en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine. Après les remerciements d’usage à destination de la présidence mauritanienne, Paul Kagame a souhaité la bienvenue au président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, récemment élu. Premier axe abordé, le terrorisme. « Nous condamnons ces attaques violentes et exprimons nos condoléances », référence à l’attaque qui a visé une base du G5 Sahel au Mali. Le président rwandais a salué les avancées dans les dossiers Ethiopie-Erythrée, mais aussi sud-soudanais. Mettant en garde tout de même les parties prenantes du conflit au Soudan du Sud : « L’UA s’attend à ce que les parties respectent l’accord ». Dernier point abordé, les réformes de l’Union africaine et les avancées notamment en matière de lutte contre la corruption. Pour la première fois, a expliqué Paul Kagame, quinze ministres des Finances de l’UA se sont réunis et ont appliqué les nouvelles règles leur permettant d’adopter un budget transparent en diminution de 12% par rapport à l’année précédente. Un symbole fort alors que le thème de cette réunion est justement la lutte contre la corruption.