Une joueuse sud-africaine au tournoi handisport de Wimbledon

Pour la première fois, une joueuse africaine va participer au tournoi de tennis handisport (ou de tennis en fauteuil) de Wimbledon, en Angleterre. Kgothatso Montjane, 32 ans, est huitième joueuse mondiale. Elle défendra les couleurs de l’Afrique du Sud et de tout le continent sur le gazon londonien.

Originaire de la région rurale du Limpopo et amputée de la jambe droite, rien ne destinait Kgothatso Montjane à devenir joueuse de tennis professionnelle.

« Pour une jeune fille comme moi, venant d’une zone rurale du Limpopo, jamais je n’aurais pensé faire du tennis mon métier. Car j’ai grandi en faisant du sport et en aimant le sport, mais pour moi c’était seulement un loisir, c’était seulement pour m’amuser ».

Peu d’espoir car peu d’infrastructures sont à disposition dans le pays et peu de financements également. « On perd des places au classement, car nous n’avons parfois pas assez d’argent pour aller défendre nos points dans les tournois joués l’année précédente. C’est difficile financièrement. Mais ce qu’il reste à la fin, c’est l’amour et la passion pour ce sport. C’est pourquoi on continue ».

Kgothatso doit en effet payer pour ses fauteuils, ses raquettes ou encore ses voyages, sachant que les primes de tournoi handisport sont environ 70 fois inférieures aux primes des joueurs valides.

Mais à Wimbledon, la difficulté sera tout autre. « Je prépare toutes mes compétitions sur une surface dure. Nous n’avons pas de courts en terre battue, ni de court en herbe en Afrique du Sud ».

Lorsqu’elle entrera sur le court londonien, ce sera la première fois qu’elle jouera sur gazon.