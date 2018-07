ONU: baisse de 6% du budget des opérations de maintien de la paix

Les Etats membres de l’ONU ont finalement réussi à trouver un compromis sur le budget des opérations de maintien de la paix au bout de semaines de négociations et de plusieurs nuits blanches. Au total, 6,689 milliards de dollars seront alloués aux 13 opérations actuellement déployées dans le monde. Ce sont 241 millions de moins que l’année passée, mais le pire a été évité.

Avec notre correspondante à New York, Marie Bourreau

Chaque année, la négociation du budget des opérations de maintien de la paix vire au psychodrame entre les Etats membres qui veulent aboutir à des coupes substantielles et les Russes et les Chinois qui entendent supprimer les postes dévoués aux droits de l’homme.

Mais cette fois encore, l’essentiel est préservé, selon les diplomates, qui assurent que la réduction du budget de 6%, soit 241 millions de dollars, représente des ajustements à la marge et que les postes-clés n’ont pas été touchés.

Toutes les opérations de paix verront toutefois leurs finances réduites. Les trois plus importantes dont le budget dépasse le milliard de dollars - au Mali, au Soudan du Sud, et en République démocratique du Congo - seront les plus touchées, avec respectivement 18, 23 et 32 millions de dollars en moins.

L’année dernière, les Etats membres avaient déjà réduit de 600 millions de dollars le budget sous la pression des Américains qui veulent chasser le gaspillage financier. Les experts craignent toutefois que ces baisses ralentissent la réforme en cours du maintien de la paix pour rendre les missions plus efficaces et moins vulnérables.