Tanzanie: les Masaï expulsés de leurs terres au nom du tourisme

En Tanzanie, les Masaï sont toujours plus réprimés. La semaine dernière, une douzaine de villageois a été attaquée par une patrouille de l'armée tanzanienne alors qu'ils faisaient paître leur bétail à quelques kilomètres du parc national du Serengeti, au nord-est du pays. Le peuple semi-nomade voit ses terres systématiquement réduites au profit du tourisme dans le Ngorongoro. Depuis des années, les Masaï font l’objet d’expulsions parfois violentes et vivent dans la peur de la répression.

« Le seul usage qui nous reste de cette terre, c’est d’en faire notre cimetière ». Ces mots d’un villageois Masaï du Ngorongoro illustrent le désespoir de certains habitants.

Dans un rapport publié en mai, le think tank californien Oakland institute raconte trois ans d’enquête sur ces terres protégées de la vallée du Grand Rift, que les Masaï se partagent avec les entreprises touristiques.

Une cohabitation difficile. Violence physique, menaces, habitations brûlées… Pour construire des lodges, organiser des safaris ou élargir leurs terrains de chasse, les acteurs du tourisme exproprient les Masaï, non sans l’approbation des autorités.

En août dernier, le gouvernement a organisé des expulsions à grande échelle. Dans son communiqué de presse, le ministère du Tourisme et des Ressources naturelles parle clairement d’« élimination » du bétail et des habitations, tout en justifiant l’opération : il s’agit de protéger l’écosystème et favoriser le tourisme.

Après cet épisode, les médias ont rapporté quelque 20 000 personnes laissées sans abri et des pertes importantes dans le bétail, leur principal moyen de subsistance.

Mais les Masaï se battent pour la reconnaissance de leur droit à vivre sur ces terres. En dépit des intimidations des autorités locales, plusieurs villages ont porté l’affaire devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est, et attendant désormais sa décision. La première audience a eu lieu le 7 juin à Arusha.