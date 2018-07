Nouveau gouvernement: Ouattara prône l'unité, le PDCI exprime des réserves

Ce mercredi 11 juillet, le président Ivoirien Alassane Ouattara a présidé le tout premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale, dont la composition a été annoncée mardi, rassemble des personnalités qui adhèrent au projet de parti unifié en vue de la présidentielle de 2020. Au sein de la coalition au pouvoir seul le PDCI refuse pour l'instant ce projet de fusion avec le parti présidentiel. Le parti d'Henri Konan Bédié réclame en effet au préalable que le RDR soutienne un candidat issu des rangs du PDCI en 2020, ce que son allié refuse.

Malgré ce contexte, face à son nouveau gouvernement, le président Ouattara a démenti toute tension au sein de la coalition au pouvoir et a renouvelé son appel au parti unifié, selon lui gage de paix et de développement pour le pays.

« J’entends ici et là qu’il y a des tensions au niveau politique. Cela n’est pas vrai. Et tous ceux qui sont autour de cette table savent que c’est dans l’union des enfants d’Houphouët-Boigny que nous continuerons de faire avancer notre beau pays, a assuré le président Ouattara.

Donc, je voudrais compter sur chacune et chacun de vous. Je voudrais vous dire que le dialogue, la tolérance, la concertation, sont des choses essentielles. Pas seulement au sein du gouvernement, mais entre les acteurs politiques et également au sein de la nation ivoirienne. La Côte d’Ivoire a fait des progrès inimaginables au cours des sept dernières années. Je demande que cela puisse se poursuivre dans l’union. Et c’est ce qui explique la composition de ce gouvernement.

J’aurai des indications plus précises sur mes ambitions futures pour rassembler la Nation entière à l’occasion de mon adresse à la Nation le 6 août prochain au soir ».

Le PCDI regrette n'avoir été ni informé ni consulté

Au sein du PDCI-RDA, même si plusieurs ministres de cette formation ont accepté d'être reconduits ou d'entrer dans ce nouveau gouvernement, la direction elle est plus réservée, comme nous l'explique Narcisse N'dri, membre du secrétariat exécutif du PDCI, interrogé par RFI.

« Nous attendions la formation d’un nouveau gouvernement. Mais le PDCI-RDA, parti membre de la coalition RHDP, n’a pas été informé ni consulté pour la formation de ce nouveau gouvernement. Donc, notre réaction est un étonnement: un nouveau gouvernement se met en place et que le PDCI-RDA - parti membre de la coalition -, n’ait pas été associé à la formation de ce nouveau gouvernement ».

Est-ce que le PDCI fait toujours partie de la coalition ?

« Oui, jusqu’à ce que notre étonnement ait des éléments d’éclairage ».

Les ministres PDCI qui ont accepté de participer à ce gouvernement risquent-ils l’exclusion ?

« Je pense que ce n’est pas à l’ordre du jour d’en débattre. Nous n’avions aucun élément en notre possession pour ce qui est des responsabilités et imaginer le cas échéant des sanctions. Nous sommes dans l’attente d’un éclairage de l’étonnement que nous avons exprimé ».