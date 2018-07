Cameroun: Paul Biya annonce sa candidature à la présidentielle du 7 octobre

Au Cameroun, Paul Biya a choisi Twitter pour annoncer sa candidature à la présidentielle du 7 octobre 2018. A 85 ans, dont 36 au pouvoir, le président sortant est donc en lice pour un septième mandat. Un tweet qui n'a pas provoqué la surprise au Cameroun.

C’est via son compte Twitter officiel que l’annonce est tombée. A 10 heures tapantes, heure du Cameroun, Paul Biya écrit : « Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscient des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère, j’accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle ».

Deux cent soixante-dix-neuf caractères pour rompre le silence, sur une candidature qui était pour nombre d’observateurs plus qu’évidente. Une heure à peine après cette annonce, 194 retweets ont été enregistrés sur ce compte, qui totalise 328 000 abonnés.

Sur un autre réseau social, Facebook en l’occurrence, le débat s’est aussitôt emballé. Les Camerounais à peine surpris par la confirmation de cette candidature s’en donnant à cœur joie pour juger de son opportunité ou non.

Désormais candidat à sa propre succession, Paul Biya, 85 ans dont 36 déjà passés à la magistrature suprême, vient en tout cas de balayer la dernière grosse inconnue sur ce rendez-vous électoral après le décret présidentiel fixant le jour du vote au 7 octobre prochain.