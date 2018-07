Le président érythréen, Issayas Afeworki, chaleureusement accueilli en Ethiopie

Le président érythréen, Issaias Afeworki, a entamé, ce samedi 14 juillet, une visite historique en Ethiopie. Cette visite officielle de trois jours vise à marquer la normalisation des relations entre les deux pays qui ont mis fin après de 20 ans de guerre, il y a quelques jours.

Garde présidentielle, danses traditionnelles et tapis rouge… Issaias Afewerki, chef de l'Etat Erythréen a été accueilli, à l'aéroport, par le Premier ministre éthiopien, Abiy Hamed, l'un des personnages clef de ce rapprochement entre les deux pays.

Ce fût une arrivée en fanfare et sous les you-yous. Sur le tarmac de l’aéroport, se trouvaient des chanteurs et acteurs locaux, des dignitaires religieux ainsi que danseurs éthiopiens et érythréens. C’est par une accolade fraternelle que le Premier ministre éthiopien a accueilli le dirigeant érythréen.

Dans les rues de la capitale, des milliers d’Ethiopiens ont entonné des chants de paix sur le passage du véhicule blindé d’Issayas Afeworki.

« La joie que nous éprouvons est indescriptible », a affirmé le dirigeant érythréen, lors du déjeuner donné en son honneur.

« Erythréens et Ethiopiens sont un même peuple », a-t-il poursuivi.

Issayas Afeworki devrait rester trois jours sur le sol éthiopien. Au programme, une visite du parc industriel d’Haoussa spécialisé dans le textile, à quatre heures de route d’Addis-Abeba.

La réouverture de l’ambassade d’Erythrée dans la capitale éthiopienne est également prévue. Des ouvriers repeignent actuellement en toute hâte ce bâtiment du centre-ville.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du dégel des relations entre Addis-Abeba et Asmara. Le lundi 9 juillet, les deux pays ont signé une déclaration de paix, mettant fin à vingt ans de guerre. Concrètement, ce texte engage les deux pays à respecter la frontière qui a longtemps fait l'objet de tensions. La reprise du commerce, des transports et des télécommunications est également prévue.