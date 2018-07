Airbus signe un contrat de 555 millions d'euros avec l'Ukraine

Il s'agit d'un contrat commercial qualifié d'historique. Samedi le gouvernement ukrainien a annoncé avoir signé un contrat sur l'achat de 55 hélicoptères civils au groupe français Airbus, pour un montant de 555 millions d'euros, il s'agit de l'accord le plus important jamais conclu entre la France et l'Ukraine.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Négocié depuis plusieurs mois, le contrat a été signé hier à Kiev, en présence du Premier ministre ukrainien, Volodymyr Groissman, et des représentants du groupe français. Ces hélicoptères vont renforcer le parc du ministère de l'Intérieur ukrainien.

« Pour améliorer sa sécurité civile, l'Ukraine a fait le choix de s'arrimer à l'Europe. Il s'agit d'un beau contrat post-Maidan. » C'est par ces mots que l'ambassadrice de France à Kiev, Isabelle Dumont, a qualifié l'accord passé par le gouvernement ukrainien avec le groupe Airbus.

Un choix justifié par le général Mykola Tchichotkine, directeur du Service d'Etat ukrainien, des situations d'urgence : « Une grande partie de notre parc d'hélicoptères dépend de fournisseurs de la Fédération de Russie. Nous avons donc décidé d'initier un travail avec Airbus et avec la France, afin de pouvoir fournir tous nos départements, tels que le service d'Etat des situations d'urgence, la Garde nationale ukrainienne, la police nationale et le service des gardes-frontières. »

L'Etat ukrainien a d'ores et déjà alloué 32 millions d'euros à l'achat de ces hélicoptères, dont les pilotes ukrainiens seront formés dans un centre de maintenance, non loin de Kiev. Un aspect de l'accord sur lequel insiste Bruno Even, PDG d'Airbus Hélicoptères. « Au-delà de la livraison d'hélicoptères, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est une coopération dans le domaine du soutien aux opérations. Donc c'est dans cet esprit qu'on met en place des capacités de maintenance, de formation, de simulation qui contribueront au succès et au développement des compétences en Ukraine. »

Les premiers Super Puma seront livrés avant la fin de l'année, mais les signataires l'assurent, ils ne sont en aucun cas destinés à intervenir sur des terrains militaires.