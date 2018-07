La France championne du monde: la finale vue de six pays africains

28e minute, Modric, exécute un coup franc et délivre un excellent ballon vers le second poteau. Vida parvient à trouver Perisic en retrait qui élimine Kanté et décoche une frappe croisée terrible qui ne laisse aucune chance à Lloris ! La Croatie est de retour ! 1 but partout. Le Complexe GB est en ébullition.