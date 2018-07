Le présumé garde du corps de Ben Laden expulsé d'Allemagne en Tunisie

C'est une affaire assez rocambolesque. L'ex-garde du corps présumé d'Oussama Ben Laden, Sami A., de nationalité tunisienne, a été expulsé d'Allemagne, où il résidait, le 13 juillet. Une reconduite en Tunisie qui n'aurait jamais dû avoir lieu. La justice allemande a en effet ordonné le 12 juillet qu'il ne soit pas expulsé en attendant un examen approfondi de son dossier. Mais lorsque les autorités allemandes ont appris la décision du tribunal, le lendemain matin, par fax. L'homme était déjà dans l'avion. Et a été arrêté dès son arrivée à Tunis.

Expulsé pour un fax arrivé trop tard. Cela paraît incroyable et pourtant, c'est à cause de cela que Sami A. se retrouve aujourd'hui en détention provisoire. La justice allemande a rapidement demandé l'annulation de son expulsion, qualifiée d'illégale, et le renvoi de Sami A. en Allemagne. Mais la justice tunisienne elle semble bien décidée à le garder.

« Nous n'avons reçu aucune demande officielle écrite pour son renvoi. » C'est ce qu'a déclaré à l'Agence France Presse Sofiene Sliti, le porte-parole du pôle antiterroriste de Tunisie.

L'ex-garde du corps présumé de Ben Laden, âgé de 42 ans, est recherché dans son pays d'origine depuis le mois de juin. Il est soupçonné d'avoir été impliqué dans des activités extrémistes en Allemagne, affirme Sofiene Sliti. Et en Tunisie, la loi antiterroriste permet de poursuivre tout Tunisien qui aurait commis un crime terroriste à l'étranger.

Sami A. a toujours clamé son innocence. Mais en Allemagne, où il vivait depuis 2005 et où vivent toujours son épouse et ses quatre enfants, il était classé comme personne dangereuse.

Jusqu'à maintenant, s'il avait pu échapper à l'expulsion, c'est parce que la justice allemande craignait que ses droits ne soient pas respectés. Plusieurs ONG dénoncent régulièrement la torture qui persiste dans les postes de police et les prisons en Tunisie.