RDC: le général John Numbi accède au poste d’inspecteur général de l’armée

En République démocratique du Congo (RDC), plusieurs généraux sont promus à des postes de haut rang. On note par exemple l'arrivée d'un nouveau chef d'état-major, le général Mbala qui était adjoint jusqu'à présent. On retient aussi la nomination du général John Numbi au poste d'inspecteur général de l’armée. L’ordonnance de sa nomination a été lue, dans la nuit de samedi à ce dimanche 15 juillet, à la télévision nationale. L’ancien chef de la police nationale revient ainsi dans les effectifs militaires, après huit ans de suspension.

Le général John Numbi a été nommé inspecteur général des Forces armées de la RDC, un poste important qui relève directement du ministre de la Défense. « Il est chargé du contrôle interne ; mieux, du fonctionnement de l’ensemble de l’armée », explique un spécialiste des questions militaires.

Suspendu depuis juin 2010 à cause de sa probable implication dans le double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana - deux défenseurs des Droits de l’homme - John Numbi a été réhabilité, il y a quelques mois, par le président Kabila, et reversé dans l’armée, son corps d’origine.

Sa nomination intervient alors que l’affaire Chebeya attend d’être examinée par la justice à Dakar. C’est un officier supérieur de la police nationale congolaise, Paul Mwilambwe, cité dans cette affaire, qui s’est constitué prévenu au Sénégal où il est exilé, depuis.

Apportant des détails troublants, Paul Mwilambwe continue d’affirmer que l’ordre d’exécuter les deux activistes de La Voix des Sans Voix pour les Droits de l’homme avait bel et bien été donné par le général John Numbi, à l’époque numéro un de la Police nationale congolaise. Cependant, la justice en RDC n’a pas pu établir la culpabilité du général.