Gestion des flux migratoires: l'UE compte sur les pays de passage

55 femmes et enfants sont accueillis dans cette maison de transit. Ils sont originaires de Somalie et d’Érythrée. Ils viennent tout juste d'être évacués de la Libye. Pas de barreaux aux fenêtres. Ici, on veut les aider à se reconstruire. La plupart ont connu l'horreur sur leur parcours, comme le raconte cette psychologue du Haut-Commissariat aux Nations unies pour les réfugiés, Mazia Vigliaroni...