Togo: la coalition commence son programme par la visite des prisonniers

La coalition des 14 partis de l'opposition continue de mettre la pression sur le gouvernement en attendant le 31 juillet, date à laquelle la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest propose sa feuille de route pour une sortie de crise. Elle organise depuis mercredi 18 juillet une série d'activités jusqu'à la semaine prochaine.

Cette fois-ci, il n'y aura pas de marches à travers les rues, la coalition a choisi des visites aux personnes arrêtées lors des manifestations et détenues en prison à travers le pays, des réunions publiques, y compris dans les villes de Bafilo, Sokodé et Mango jusque-là interdites de manifestations.

Mercredi 18 juillet, la délégation de la coalition était à la prison civile de Lomé. Selon Me Paul Dodji Apévon, il s'agit d'aller apporter un réconfort à ces personnes : « Il est normal que ceux qui subissent ces affres-là, qui ont été arrêtés parfois injustement, on puisse aller les réconforter et leur donner un peu de courage. Parce que ce sont des dossiers que nous défendons avec beaucoup d’acharnement devant les facilitateurs. La mesure d’apaisement que nous soulevons devant les facilitateurs, notre souhait, c’est que toutes ces personnes-là soient élargies avant qu’on ait la possibilité de discuter librement d’autre chose. »

D'après le dernier décompte rendu public par l'opposition, 53 personnes sont toujours en détention à travers tout le pays.

Mardi, le président de la République a accordé la grâce présidentielle à sept personnes. S'ajoutent, selon le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pius Agbétomey, douze autres déjà en liberté provisoire.

C'est un geste de bonne foi, confie une source proche du gouvernement, pour respecter la parole donnée en vue de l'apaisement.

D'autres mesures similaires pour des personnes gardées détention seront étudiées au cas par cas, poursuit la source, selon qu'il s'agisse d'une procédure criminelle, des personnes condamnées ou non.