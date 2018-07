Côte d’Ivoire: recomposition du secrétariat exécutif du PDCI sans les pro-RHDP

En Côte d'Ivoire, les premières décisions concernant les membres du PDCI soutenant le parti unifié viennent de tomber. Leur président Henri Konan Bédié a exclu du secrétariat exécutif les cadres ayant assisté à l'Assemblée générale constitutive de lundi dernier 16 juillet, qui a posé les bases de la création RHDP. Il s'agit notamment de ceux qui ont un portefeuille ministériel et ceux qui ont été nommés à la tête d'institutions du pays. Ne restent dans le secrétariat exécutif du PDCI que ceux qui sont sur la ligne anti-RHDP de leur président.

La réaction du chef du PDCI-RDA aura donc pris quelques jours. Économe en parole, c'est encore par communiqué que Henri Konan Bédié a annoncé la recomposition de son secrétariat exécutif, qui passe de 30 à 24 membres.

Sont notamment exclus du secrétariat tous les cadres PDCI membres du gouvernement, tels que Fofana Siandou et Thierry Tanoh, respectivement ministres du Tourisme et du Pétrole, et aussi Kobenan Kouassi Adjoumani, ancien porte-parole de Bédié et actuel ministre des Ressources animales et halieutiques.

Adjoumani est également l'initiateur du mouvement baptisé Sur les traces d'Houphouët Boigny, le groupe ouvertement pro-RHDP lancé au début du mois de juillet.

Cette décision ressemble à s'y méprendre à une sanction contre les militants PDCI qui ne rentrent pas dans le rang. « Pas du tout », explique le secrétaire Pierre Narcisse N'Dri Kouadio.

L'actuel porte-parole de Henri Konan Bédié parle d'un recadrage nécessaire et d'une réorientation des missions au sein de la formation politique. Selon lui, cette recomposition est une coïncidence heureuse qui s'inscrit dans une neutralité et une solidarité gouvernementale. En clair, l'exclusion des ministres leur permettra de mieux servir l'intérêt général des Ivoiriens.