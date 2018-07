Présidentielle au Cameroun: massif soutien du G20 à la candidature de Paul Biya

Une coalition de 20 partis de l'opposition a annoncé hier, vendredi 20 juillet, à Yaoundé son soutien au candidat Paul Biya, candidat du RDPC au pouvoir à l'élection présidentielle prévu le 7octobre prochain. Pour justifier ce ralliement, ils ont invoqué le contexte sécuritaire et l'absence d'une candidature unique de l'opposition. D'autres acteurs y voient un opportunisme intéressé même si ce G20 se défend de faire partie de la majorité présidentielle.

Dans le groupe des 20, l’avocat Jean De Dieu Momo, candidat en 2011 contre Paul Biya, est aujourd’hui l’un de ses plus fervents soutiens. « Moi, j’ai choisi de supporter le candidat Paul Biya qui est déjà aux affaires, qui a déjà l’armée, qui est déjà le chef d’état-major des armées, pour qu’on maintienne le Cameroun dans la paix, dans la stabilité… C’est la meilleure décision que je n’ai jamais prise de ma vie !»

Un contexte de crise que convoque aussi Joachim Tabi Owono, président de l’AMEC (Action pour la méritocratie et l’égalité des chances), pour justifier son ralliement au candidat du RDPC. « Le pays est en crise. Nous pensons qu’une alternance pourra créer plus de problèmes qu’elle ne pourrait en résoudre. C’est pour ça que nous devons taire nos propres petites ambitions pour soutenir celui qui a le plus de chance de pacifier le pays, de gagner d’abord et puis de pacifier le pays. Il y a des moments critiques dans la vie de toute nation où le chef a besoin du soutien de tous, quelle que soit l’opinion politique ».

Pour ce G20 tout soutien au candidat de l’opposition est exclu ou du moins perçu comme aventureux, comme l'explique Bapooh Lipot de l’UPC. « Pour le moment, au regard des enjeux, en attendant que l’opposition camerounaise puisse proposer à son peuple une alternative structurée, nous disons que nous ne pouvons pas porter notre choix sur l’aventure ».

Commentant ce ralliement massif de l’opposition en faveur du candidat du pouvoir, Hilaire Kamga, initiateur de l’Offre Orange, a estimé quant à lui qu’il était tout simplement « alimentaire ».