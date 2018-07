Mali: meeting de campagne électorale du parti du Premier ministre

Au Mali, la campagne pour l’élection présentielle dont le premier tour est prévu le 29 juillet, bat son plein. L'Alliance pour la solidarité au Mali, parti de la majorité et formation du Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga, a organisé, samedi 21 juillet, un meeting au Palais des Sports de Bamako, en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa succession.

Hymne national du Mali interprété par l’artiste Toumani Diabaté, le Palais des Sports de Bamako est plein à craquer. Le Premier ministre malien, initiateur du meeting, prend la parole. Les premiers mots pour Ibrahim Boubacar Keïta, son candidat à la présidentielle, présent dans la salle.

« A vos côtés, nous allons poursuivre notre campagne avec respect, avec humilité, mais avec confiance. Aujourd’hui, votre bilan est apprécié, appréciable et connu de tous. C’est ça qui nous donne confiance dans ce que nous faisons », déclare Soumeylou Boubèye Maïga.

Ensuite, il tacle, sans nommément les citer, les opposants qui ont récemment affirmé que le fichier électoral n’est pas crédible.

« Nous ne permettrons à personne de prendre en otage les élections au Mali », ajoute le Premier ministre malien.

Le meeting interminable se poursuit, le président candidat prend aussi le micro pour notamment parler de sa forme, après deux semaines de campagne.

« Je peux vous dire qu’après tout ces périples, aucun candidat, réputé plus vieux, ne peut plus être plus frais que moi et faire mieux que moi. Jamais, je ne me suis senti dans une telle forme. Jamais ! », affirme le président Ibrahim Boubacar Keïta.