Angola: la grande précarité des réfugiés congolais dans le nord du pays

La seule source de recette pour les réfugiés, actuellement, c'est le charbon. Et cela porte atteinte à l'environnement, car ils coupent des arbres en vue de remplir des sacs de charbon. Les personnes en provenance de RDC font dans les camps les travaux les plus basiques qui soient. Le ménage, couper les mauvaises herbes. Or, ils veulent travailler en vue d'améliorer le sort de leur famille. Ils sont dans une situation de grande précarité pour ce qui est également de l'accès aux médicaments.