Mauritanie: le nouveau président de la Céni tend la main à tous les partis

Nous sommes tenus par a loi. Le 1er septembre, c’est la date du premier tour du scrutin. Si nous continuons à vouloir modifier, remanier la Commission électorale, cela pourrait ne pas servir le processus électoral tel que l’ensemble le veut. Cela dit, les membres de la Céni sont sous serment. Ils sont assermentés pour travailler dans la stricte neutralité et ce serment fait en sorte qu’ils sont représentants de tout le monde. En plus de cela, je peux offrir une Céni portes ouvertes. Tout ce que nous faisons peut être soumis, contrôlé, surveillé et vu par l’ensemble des partis participant à cette élection. Je suis prêt à me rendre dans tous les sièges de partis ; je suis prêt à les recevoir tous et je suis prêt à tenir, avec l’ensemble des partis, des réunions qui se doivent pour, ensemble, surveiller, contrôler et améliorer. Donc, qu’on ne me dise pas «la Céni n’a pas de représentants». Ceux qui y sont, sont représentants de tout le monde.