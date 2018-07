Présidentielle ivoirienne 2020: les soutiens de Guillaume Soro se font entendre

En Côte d’Ivoire, certains commencent à réagir aux propos tenus par le président de l’Assemblée nationale sur l’antenne de RFI, ce dimanche. Alors que Guillaume Soro affirme réfléchir à une possible candidature à la présidentielle de 2020, certains des partisans de l’ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo et d’Alassane Ouattara l'encouragent à franchir le cap.

On ne sait pas exactement si Guillaume Soro y pense, chaque matin, en se rasant, mais d'autres le font pour lui. Ainsi au lendemain de l'intervention du président de l'Assemblée nationale sur RFI, lors de laquelle il expliquait vouloir entamer une réflexion sur sa candidature pour 2020, certains ont déjà pensé pour lui.

Ainsi l'ex-ministre des Sports Alain Lobognon a déclaré sur les réseaux sociaux vouloir soutenir la candidature de Guillaume Soro et s'écriant «Vivement 2020 !».

J’ai décidé de soutenir la candidature de @SoroKGuillaume à l’élection présidentielle de 2020. C’est mon droit constitutionnel. Alors, je dis #Vivement 2020. Alain Lobognon (@Alainlobog) 23 juillet 2018

De même l'ex-porte-parole des forces nouvelles, Félicien Sekongo, leader du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, n'a pas d'autre avis sur la pertinence d'une candidature Soro pour 2020.

« Guillaume Soro se présente à nos yeux comme étant un de ces leaders capables de rassembler la Côte d’Ivoire. Pour nous, Guillaume Soro n’a même pas le choix. Il faut qu’il se porte candidat pour nous satisfaire, pour satisfaire le désir du peuple de Côte d’Ivoire ».

Une candidature pour l'élection présidentielle pour 2020 que d'aucuns jugent plus prudente de retarder en fonction des résultats des municipales et des locales du 13 octobre prochain. Des scrutins qui donneront sans doute une idée plus claire de l'équilibre des forces politiques ivoiriennes entre un FPI qui boycotte, un RHDP qui claudique et un PDCI en plein doute existentiel.