Un partenariat France-RCA sur la formation à l'administration d'Etat

Mercredi matin à Bangui se tenait l'ouverture du forum « gouvernement ouvert ». Un forum de trois jours qui vient marquer l'aboutissement d'une première phase de formation de cadres centrafricains pilotée par l'ENA en partenariat avec l'ENAM. 80 cadres ont déjà suivi une formation sur mesure de six mois. En tout, ce sont 200 cadres qui doivent ainsi être formés et faire émerger des projets pilotes pour la restructuration de l'administration centrafricaine. Une trentaine de projets doivent être débattus dans les jours à venir. Et c'est le président centrafricain lui-même qui a officiellement ouvert l'événement.

Un rendez-vous consacré à l'administration centrafricaine, affaiblie par la crise qui secoue toujours le pays. La plupart des services en région ont été désertés ou ne fonctionnent plus.

C'est de manière volontariste que s'est exprimé le président Touadéra à ce sujet. Il a qualifié cette administration de « colonne vertébrale de l'Etat et du pays ». Il a insisté sur la nécessité d'une administration plus transparente et plus à l'écoute des gens, qui travaille pour ces citoyens. En ce sens, il a soutenu le projet d'assises de la démocratie locale à Berbérati. « Les solutions doivent être les nôtres », a-t-il insisté. Un projet de loi sur l'administration territoriale est déjà en préparation pour la rentrée parlementaire.

Cet événement est notamment organisé par l'Ecole nationale d'administration française. Le coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président Macron avait fait le déplacement. Il a tenu à exprimer publiquement le soutien de la France. « La France est l'ami de la République centrafricaine, n'en déplaise à certains », a-t-il déclaré.