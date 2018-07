Tunisie: Youssef Chahed demandera la confiance du Parlement

Le chef du gouvernement tunisien a annoncé ce mercredi 25 juillet qu'il ira devant l'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement tunisien, avant la fin de cette semaine, pour avoir leur confiance en son gouvernement suite à la série d'appels à son départ. Il avait annoncé précédemment la nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur, un poste vacant depuis l'attentat le 9 juillet 2018 qui a fait six victimes, membres des forces de sécurité. Cette nomination apparaît comme un signe supplémentaire de défiance.

Soutenu par le mouvement islamiste Ennahdha, deuxième parti de la coalition au pouvoir et vainqueur aux dernières municipales, Youssef Chahed a estimé qu'Ennahdha n'est pas le seul parti qui le soutiendra au Parlement tunisien. Il a assuré, dans des déclarations faites à la presse tunisienne, que d'autres partis, au Parlement, ne sont pas favorables à son départ de la kasbah, siège de la primature.

Le Premier ministre tunisien a exhorté tous ceux qui demandent son départ, à ne pas exposer les intérêts de l'Etat au danger, et de prendre en compte les prochaines échéances et engagements du gouvernement. Essentiellement les négociations sociales, la mission du Fonds monétaire internationale en août prochain, et la prochaine loi de finances en octobre prochain.

Depuis plusieurs semaines, un bras de fer s'est engagé entre Youssef Chahed et le parti au pouvoir Nidaa Tounes, formation dont il est issu. Rien n'allait plus, entre lui et Hafedh Caïd Essebsi, le fils du président. Tous deux ne cachent pas leurs ambitions de se présenter à la présidentielle de 2019. Mais la crise a pris une autre dimension la semaine dernière, quand le président Béji Caïd Essebsi a rallié les demandes de son fils en réclamant la démission du gouvernement.

Youssef Chahed n'avait plus que deux choix : démissionner, ou aller devant les parlementaires pour avoir leur confiance, c'est ce qu'il promet de faire avant vendredi.

L'Union générale du travail en Tunisie (UGTT) qui est contre la politique économique de sociale du gouvernement affirme que la balle est maintenant dans le camp du Parlement.