Les Togolais retiennent leur souffle à deux jours du sommet de la Cédéao

Lomé se prépare à accueillir du lundi 30 au mardi 31, trois sommets de chefs d’Etat ; c’est pour cela que toutes les manifestations sont interdites. L’une des rencontres des chefs d’Etat, celle de la Cédéao, planchera sur la crise qui secoue le Togo depuis le 19 août 2017 et sera assortie d’une feuille de route de sortie de crise. Pour cela, tout le Togo retient son souffle.

Le front citoyen Togo Debout a dû demander à ses partisans au dernier moment de ne pas s’aventurer samedi après-midi vers Bè-Kodjindji ; c’est là que devait se tenir leur réunion publique pour, disent les responsables, éviter de s’exposer à la répression et aux arrestations.

La manifestation préalablement autorisée a été interdite la veille, militaires et gendarmes ont été déployés sur les lieux. Cette réunion publique était organisée selon le communiqué du front en vue d’interpeller la Cédéao sur sa responsabilité dans la recherche d’une solution durable et pacifique à la crise togolaise.

La Cédéao a nommé deux facilitateurs notamment, les présidents Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana. Ils rendront compte de leur mission à leurs pairs au cours du sommet de mardi prochain qui va proposer une feuille de route aux protagonistes togolais ; les facilitateurs solliciteront vraisemblablement un mandat plus clair de leurs mandants pour accompagner le Togo.

Les regards sont ainsi tournés vers cette date, les petites phrases sibyllines fusent de tous les camps. Nous dirons non si les recommandations de la Cédéao ne tiennent pas compte des aspirations du peuple, entend-on dire au sein de la coalition de l’opposition. A la mouvance présidentielle, on assure qu’il n’y aura plus jamais d’autre 19 août.