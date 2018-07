Présidentielle au Zimbabwe: une journée de vote qui suscite l’enthousiasme

Le scrutin est d'ores et déjà historique. La plupart des Zimbabwéens n'avaient en effet jamais participé à une élection présidentielle sans la présence de Robert Mugabe sur un bulletin de vote. Depuis ce matin, les électeurs doivent donc faire leur choix parmi 23 candidats à la magistrature suprême.

En effet, après 37 ans au pouvoir, Robert Mugabe ne figure plus sur les bulletins de vote. Ce qui n’a bien sûr pas empêché l’ex-chef d’Etat de voter dans une école primaire du quartier d'Highfield, à Harare. Il était accompagné de son épouse Grace Muagbe qui elle aussi a accompli son devoir civique. Ils n’ont pas dit pour qui ils avaient voté, mais Robert Mugabe a créé la surprise, ce dimanche quand il a annoncé qu’il ne voterait pas pour le candidat de son parti, la Zanu-PF. Il l’accuse de l’avoir évincé du pouvoir par un coup d’Etat.

Aujourd’hui, il y a 23 candidats pour cette présidentielle, un record. Deux grands favoris sont en lice, Emerson Mnangagwa, chef de l’Etat, le tombeur de Mugabe, et Nelson Chamisa, le leader de l’opposition. Tous les deux se présentent sous la bannière du changement, car les attentes sont importantes au Zimbabwe.

Sentiment de liberté

Un jeune qui votait pour la première fois confiait ce matin : « On a eu un goût de la liberté avec ces quelques mois sans Mugabe, on veut un réel changement. On ne veut plus de ce parti la Zanu-PF au pouvoir depuis l’indépendance ».

Autre grand changement par rapport aux élections précédentes, pas de violence pour l’instant, en tout cas, pas à Harare. Il y a même un certain soulagement dans un quartier populaire de la capitale. Les électeurs disaient tout à l’heure : « On se sent libres. Cette fois-ci, il n’y a pas de violence, pas de menaces. On va enfin pouvoir voter pour le candidat de notre choix ».