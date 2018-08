Présidentielle au Mali: la centralisation des résultats se poursuit lentement

Au Mali, après le premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier, l'heure est encore à la centralisation des résultats. Une centralisation qui prend du temps. Mardi 31 juillet au soir, 17 cercles administratifs sur 49 avaient fait parvenir à Bamako leurs procès-verbaux.

Kangaba, Menaka, Djenne, Yanfolila et treize autres cercles ont déjà fait parvenir leurs résultats à la commission de centralisation de Bamako. A pied d'oeuvre depuis mardi et sous l'oeil vigilant des observateurs nationaux et internationaux, elle reçoit au compte-goutte les résultats et les compile.

Ce procédé prend du temps. D'abord parce que le pays est extrêmement vaste – plus d'un million de km² –, ensuite car les voies de communication ne sont pas bonnes. Il faut rappeler que c'est par courrier scellé que les procès-verbaux sont transmis. Ils sont donc soumis aux aléas de la route dont l'accès est parfois compliqué, à cause de la saison des pluies.

Des résultats officiels avant vendredi

Une fois que tous les procès-verbaux seront arrivés à Bamako, alors la deuxième phase devrait aller beaucoup plus vite puisqu'il s'agit de compiler les résultats par cercle pour avoir le chiffre national définitif.

Néanmoins, le ministère de l'Administration territoriale a revu un peu ses ambitions à la baisse. Après avoir espéré donner les résultats d'ici ce mercredi ou jeudi matin, l'objectif est désormais plutôt de respecter le délai constitutionnel, c'est-à-dire cinq jours après le scrutin.