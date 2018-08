Crise au Togo: la Cédéao propose une feuille de route

Le sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest s’est achevé ce mardi à Lomé. Outre les nombreux dossiers à l’ordre du jour, la crise togolaise était au menu et la conférence a donné une feuille de route.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest recommande l’amélioration du cadre électoral pour permettre aux Togolais d’aller aux élections législatives, le 20 décembre prochain.

La recomposition de la Cour constitutionnelle, la limitation à deux du mandat présidentiel, le mode de scrutin à deux tours pour l’élection du président de la République, la réalisation des réformes et le vote de la diaspora constituent les principales recommandations de cette feuille de route de la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cédéao.

En somme, c’est la pilule drastique trouvée par l’organisation communautaire pour une sortie définitive et durable de cette crise togolaise qui dure depuis bientôt un an. Elle recommande par ailleurs l’adoption de ces réformes par voie parlementaire et invite toutes parties au strict respect de la Constitution.

Les deux facilitateurs, Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée, poursuivront leurs efforts aux côtés des Togolais pour une résolution rapide et durable de la crise. La commission de la Cédéao apportera son expertise technique pour l’organisation des prochaines élections.