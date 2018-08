Zimbabwe: heurts à Harare entre partisans de l’opposition et forces de l’ordre

Au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la Zanu-PF, aurait d'ores et déjà obtenu la majorité des sièges au Parlement, alors que seuls deux tiers des résultats des législatives ont été dévoilés par commission électorale. Le parti obtient pour l'instant 110 sièges sur les 210 à attribuer. Le mouvement d'opposition MDC en a lui remporté 41. Des résultats provisoires que n'acceptent par les partisans du MDC, ils ont commencé à manifester devant les bureaux de la Commission électorale. La police et l’armée tentent de les disperser et un homme a été tué.

En début d’après-midi, plusieurs centaines de manifestants de l’opposition se sont regroupés devant les bureaux où sont dépouillés les résultats des élections. La police est arrivée, il y a eu des échauffourées et ensuite l’armée est intervenue.

L’armée s’est mise à tirer provoquant d’importants mouvements de foule. De nombreuses personnes sont parties dans tous les sens. « Je me suis réfugiée dans un immeuble, témoigne la journaliste de RFI sur place. L’armée a commencé à pourchasser les journalistes et à leur taper dessus. Ils ont même cassé la caméra d’un journaliste de télévision ».

L’armée est clairement en train de faire la course aux opposants dans le centre-ville de Harare et un homme a été tué. Un a été blessé par un tir à l’estomac et a succombé à ses blessures, selon le témoignage d’une photographe de l’Agence France presse présent sur place.