Côte d’Ivoire: à Abidjan, le maire du Plateau a été révoqué

En Côte d'Ivoire, le maire du quartier du Plateau à Abidjan vient d'être révoqué. Une décision prise par décret à l'issue du Conseil des ministres. Noël Akossi Bendjo, maire PDCI, est soupçonné de graves manquements dans la gestion de sa commune. Une enquête administrative est en cours et intervient à quelques semaines des élections municipales alors que les tensions sont de plus en plus vives entre les deux principaux partis de la majorité : RDR et PDCI.

« Graves déviations » dans le maniement des fonds communaux, faux en écritures publiques et détournements de fonds portant sur plusieurs millions d'euros, c'est ainsi que le porte-parole du gouvernement a justifié la révocation du maire du Plateau, Noël Akossi Bendjo.

Pour Sidi Touré, cette révocation est parfaitement légale et il ne faut pas voir là de mise en cause ciblée d'un des principaux barons du PDCI, un parti en conflit de plus en plus ouvert avec le projet de parti unifié RHDP pour la majorité présidentielle : « Nous sommes en application des textes de loi en la matière. Tout autre élu pris sur ces différentes contradictions dans leur gestion sera effectivement sous le coup de la loi. C’est la loi qui s’applique. Tout le monde est égal au vu de la loi. Il n’y a pas de discrimination en la matière », nous explique t-il.

Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt délivré contre Noël Akossi Bendjo. Joint au téléphone, ce dernier affirme être en Europe, ne pas avoir été informé de cette révocation et se réserve le droit d'apporter une réponse à cette décision de lui-même ou par le biais de ses avocats.

A deux mois des municipales, le maire sortant du Plateau est donc dans le collimateur des enquêteurs. Des révélations qui tombent à point nommé tandis que la tension entre les deux alliés politiques d'hier, RDR et PDCI, est de plus en plus palpable.