Nigeria: le parti présidentiel APC face aux multiples défections

Le président du Sénat, c'est la 3e personnalité du pays. Aujourd'hui il quitte le parti au pouvoir. Cela va forcément avoir un impact. Ces défections révèlent le fait que le président Muhammadu Buhari n'est pas parvenu à maintenir l'unité de son parti. Cela est une constante. Il n'a pas été capable de convaincre ses principaux soutiens du bénéfice qu'ils peuvent tirer de rester dans le parti et de continuer à le soutenir. Il n'a pas été en mesure de leur démontrer qu'il est possible de tous les représenter et de refléter leurs intérêts. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui avec ces départs massifs de militants du parti. D'ailleurs, il ne serait pas surprenant de voir d'autres annonces de ce type ces jours-ci et de voir des militants du PDP quitter leur parti pour rejoindre l'APC. Nous sommes dans une période où chaque acteur se positionne dans le jeu politique en vue de l'élection.