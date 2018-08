Présidentielle au Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa élu au premier tour

Emmerson Mnangagwa, à la tête du Zimbabwe depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mugabe en novembre dernier, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle de lundi, un résultat contesté par l'opposition.

La présidente de la commission électorale zimbabwéenne a annoncé les résultats de la 10e province du pays dont les résultats manquaient encore à l’appel et ils confirment qu’Emmerson Mnangagwa a gagné l’élection présidentielle.

L'ancien bras droit de Robert Mugabe, tombé en novembre, a été élu dès le premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour l'opposant Nelson Chamisa, a annoncé ce vendredi 3 août la commission électorale.

#Zimbabwe Commission Electorale commencé à lire les résultats de la présidentielle province par province. Sans surprise Nelson Chamisa, leader de la coalition d’opposition, le MDC Alliance remporte votes à Harare Métro pic.twitter.com/uimtFb4UZK Alexandra Brangeon (@AlexRFI) 2 août 2018

« Merci Zimbabwe (...). C'est un nouveau départ. Unissons-nous dans la paix, l'unité et l'amour et ensemble construisons un nouveau Zimbabwe pour tous », a lancé Emmerson Mnangagwa sur son compte Twitter. « Même si nous avons été divisés pendant les élections, nous sommes unis dans nos rêves », a-t-il ajouté.

L'opposition conteste

A Harare, c’est la déception puisque la capitale du pays est majoritairement en faveur de l’opposition. Un peu plus tôt dans la soirée, l'opposition zimbabwéenne avait par ailleurs dénoncé les résultats « faux » de l'élection présidentielle, a annoncé un porte-parole du Mouvement pour le changement démocratique (MDC, opposition), Morgan Komichi.

Quelques heures avant l'annonce des premiers résultats de la présidentielle, Nelson Chamisa, le candidat du MDC, avait maintenu qu'il avait remporté l'élection et avait de nouveau accusé la commission électorale de « manipuler » les résultats. La Zanu-PF avait également revendiqué la victoire. « Je sais que nous avons remporté l'élection présidentielle, nous attendons simplement l'annonce » officielle, avait déclaré à la presse un haut responsable du parti, Paul Mangwana.

Mercredi 1er août des heurts entre des partisans de l'opposition et les forces de police ont fait six morts dans les rues de Harare. Depuis, le centre-ville est quadrillé par les forces de l'ordre et la tension persiste dans la capitale.