RDC: visite de Joseph Kabila en Angola sur fond de campagne présidentielle

Fin de la visite de deux jours de Joseph Kabila en Angola. Après avoir évoqué plusieurs projets, notamment pétrolier et culturel, le chef de l'Etat congolais a repris l'avion pour Kinshasa à la mi-journée.

C'est une visite d'Etat qui a un peu surpris, alors qu'il ne reste plus que trois jours avant la fin du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle congolaise. Officiellement, Joseph Kabila ne s'est prononcé ni sur son avenir, ni sur un éventuel dauphin.

Des discussions étaient en cours autour du chef de l'Etat congolais pour justement déterminer le candidat unique du camp présidentiel. Et voilà que Joseph Kabila, jusqu'ici trop occupé pour recevoir le secrétaire général de l'ONU ou le président de la Commission de l'Union africaine, se rend chez son voisin à Luanda.

Les deux chefs d'Etat se sont vus jeudi en tête-à-tête. A l'issue de la rencontre Joseph Kabila n'a pas dit un mot sur le processus électoral dans son pays. Et pourtant, outre le renforcement de la coopération bilatérale, l'objectif de cette visite était aussi de se rassurer sur le processus électoral.

« Nous croyons, au vu des informations qui nous ont été transmises sur le processus, que les nouvelles sont satisfaisantes, a déclaré le ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Domingos Augusto, après avoir raccompagné le chef de l'Etat congolais. C'est le rôle du président Lourenço en tant que président de l'organe chargé des questions de sécurité et défense au sein de la SADC de se tenir informé, car il doit en informer les autres pays de la région. Nous avons demandé le respect de la Constitution, comme dans tous les pays. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous aurons ici même à Luanda un sommet élargi sur cette question avec un certain nombre de leaders de la région. »

Ce mini-sommet sur le processus électoral en RDC devrait avoir le 14 août à Luanda, selon les informations recueillies par RFI.