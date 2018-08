Tunisie: deux arrestations en lien avec un attentat déjoué en Allemagne

En Tunisie, deux hommes ont été arrêtés, soupçonnés de liens avec le Tunisien Seif Allah, auteur présumé d'un attentat déjoué en Allemagne. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'a annoncé ce vendredi 3 août, révélant le démantèlement d'un réseau jihadiste. Depuis la nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur en Tunisie la semaine dernière, ce type d'annonce se multiplie, alors que le gouvernement de Youssef Chahed est appelé à démissionner par plusieurs partis.

C'est le 20 juin dernier que les autorités allemandes annoncent avoir déjoué un attentat à la bombe. Annonce qui fait suite à l'arrestation d'un Tunisien, Seif Allah H. accusé d'avoir voulu fabriquer cette bombe « biologique » à base d'un poison très fort, selon Berlin. Sa femme, une Allemande, a été interpellée à son tour le 24 juillet pour son rôle présumé dans la préparation de l'attaque. Deux jours après, Tunis lance un mandat d'arrêt contre deux personnes en liaison avec Seif Allah.

Ce vendredi, le ministère de l'Intérieur annonce leur arrestation. Le premier suspect interpellé aurait tenté de rejoindre les groupes terroristes en Syrie sans y parvenir, indique un communiqué. Ce prévenu était en contact permanent avec le terroriste tunisien en Allemagne. Tous deux prévoyaient de commettre une attaque simultanée, en Allemagne et en Tunisie.

Quant au second prévenu, on le soupçonne d'avoir confectionné de faux passeports. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a annoncé le démantèlement d'un réseau qui envoyait des jihadistes d'Irak et de la Turquie vers l'Europe via la Tunisie, avec de faux passeports européens. Quatre Irakiens et un Tunisien ont été arrêtés dans le cadre de cette opération.