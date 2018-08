Côte d'Ivoire: Ouattara devrait s'exprimer sur les dissensions de la majorité

La Côte d'Ivoire fête mardi 7 août le 58e anniversaire de son indépendance. Au programme de cette fête nationale, le traditionnel défilé sur le boulevard Valéry-Giscard-d’Estaing. Et à la veille de cette fête de l'indépendance, le chef de l'Etat doit s'exprimer, une parole très attendue, ce lundi soir.

Le mois dernier, à l’occasion du conseil de son nouveau gouvernement, le chef de l’Etat, face à une certaine fébrilité dans le microcosme politique, avait annoncé qu’il ferait une déclaration spécifique lors de son traditionnel discours à la nation. En théorie, le chef de l’Etat ivoirien est au-dessus des partis politiques, mais les dissensions de plus en plus vives dans la majorité entre son parti le RDR et le PDCI de son grand frère Henri Konan Bédié, sont telles qu’Alassane Ouattara ne devrait pouvoir faire l’économie d’une déclaration spécifique à ce sujet.

Il s’agit, en effet, de savoir si la majorité présidentielle en théorie unifiée au sein du RHDP ira unie ou désunie aux élections municipales et locales du 13 octobre prochain. Certains Ivoiriens s’interrogent sur la guéguerre que se livrent les deux principaux partis de la majorité à propos de l’alternance politique pour la présidentielle de 2020.

Enfin, la « clef » de beaucoup de ces interrogations sera l’intention d’Alassane Ouattara d’aller à un troisième mandat ou pas en 2020. « J’aurai des indications plus précises sur mes ambitions futures à l’occasion de mon adresse à la nation », avait-il affirmé le 12 juillet dernier. Reste à voir si le discours de ce soir sera clair ou si, comme souvent en matière de politique ivoirienne, il faudra lire entre les lignes.