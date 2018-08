Madagascar: l'agriculture s'expose à la 20e édition de la FIER Mada

À Antananarivo s’est clôturée dimanche 5 août la 20e foire internationale de l’économie rurale (FIER Mada). Une sorte de vitrine de l’agriculture malgache avec plus de 400 exposants venus des quatre coins de l’île pour défendre leurs produits et leur terroir.

Sur le stand de l’entreprise Bongou, Sahondra s’affaire en cuisine. Sandwiches au foie gras ou magret grillé, Bongou est spécialisé dans le canard, sous toutes ses formes.

La responsable commerciale est venue chercher de nouveaux clients. Le but ? Cibler leurs préférences pour adapter ses produits la saison prochaine : « Nous vendons tous nos produits à base de canard, il y a les brochettes, il y a les plats au magret poêlé, magret Rossini, tout ce que nous faisons en boîte nous vendons en plats aussi ».

La foire permet ainsi de montrer l’évolution et le développement de l’agriculture malgache. Huiles essentielles, fruits, artisanat, machines agricoles, ou encore animaux d’élevage, pendant 5 jours, près de 60 000 visiteurs ont arpenté les allées du stade Maki à la recherche de nouveaux produits.

C’est le cas de Jean-Paul, venu en famille : « J'ai une petite concession, c'est une occasion d'acheter des plantes, de nouveaux plants, et là j'ai acheté du café arabica, c'est le café le plus cher du monde, et qui est spécialement pour les hauts-plateaux ».

Ce grand salon de l’agriculture montre aussi à quel point l’économie agricole est importante pour le développement de Madagascar, qui est un pays rural à 80%.