Mauritanie: arrestation de Biram Dah Abeid, président du mouvement IRA

En Mauritanie, un candidat à la députation a été arrêté par la police mardi 7 août à l’aube. Il s’agit du leader harratine Biram Dah Abeid, président du mouvement anti-esclavage IRA et tête de liste nationale à Nouakchott. Des policiers ont encerclé sa maison à Riyadh, dans la banlieue sud de Nouakchott, avant de l’emmener dans un commissariat sans mandat d’arrêt, selon IRA, où il a passé la nuit. La police évoque une plainte d’un journaliste qui accuse Biram Dah Abeid de l’avoir menacé. Accusation rejetée par IRA qui parle persécution politique.

Le leader harratine a déjà déposé à la Ceni son dossier de candidature et reçu un récépissé provisoire. Son arrestation le jour même où son mandataire devait recevoir un récépissé définitif est perçue par ses partisans comme une tentative d’entraver l’organisation des élections et d’intimidation d’un candidat qui dérange le pouvoir, selon Balla Touré, responsable des relations extérieures du mouvement IRA. « La dynamique politique dans laquelle s’inscrit le président Biram Dah Abeid est une dynamique qui fait peur aux autorités qui veulent entraver ses activités, saboter le travail et faire peur aux militants et aux soutiens du candidat Biram Dah Abeid et des candidats de Sawab de façon générale », explique-t-il.

Biram Dah Abeid et son mouvement ont scellé une alliance avec le parti nationaliste arabe Sawab pour se présenter aux prochaines élections régionales et locales et législatives du 1er septembre. Malgré cette arrestation, le vice-président de Sawab, Oumar Yally, réaffirme la détermination de cette coalition à maintenir sa participation aux élections : « Nous, au sein de Sawab, sommes déterminés à emprunter toutes les voies possibles et légales pour continuer un processus démocratique, des élections transparentes et des résultats transparents. »

La campagne électorale pour les trois scrutins sera lancée le 16 août prochain.