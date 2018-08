Présidentielle en RDC: Félix Tshisekedi a déposé sa candidature

En 2011, son défunt père avait terminé deuxième du scrutin présidentiel. Suivant les même pas, Félix Tshisekedi, qui a également succédé à son père à la tête de son parti, l'UDPS, a déposé sa candidature, mardi 7 août, pour la présidentielle de décembre 2018.

14h50. Félix Tshisekedi quitte la commune de Limete et se dirige vers le bureau de la Commission électorale nationale ndépendante (Céni). Plusieurs centaines de militants de l'UDPS, son parti, se joignent à lui. Certains à pied et d'autres sur des motos occupent le boulevard Lumumba. Rapidement, une caravane s'organise.

Une demi-heure plus tard, la police s'interpose et tente de disperser les militants. Aux gaz lacrymogènes, les combattants de l'UDPS, comme on les appelle, répondent par les jets de pierres. Finalement, le cortège du président de l'UDPS parvient à se détacher de cette confusion. Felix Tshisekedi va enfin déposer sa candidature.

Pour une candidature unique de l'opposition

« Je m'engage à faire du Congo, dès le premier mandat, un pays qui sera respecté, qui recouvrera sa dignité, l'admiration du monde entier », a-t-il déclaré. Il se prononce également pour une candidature unique de l'opposition et annonce une nouvelle rencontre entre opposant. « Je crois que nous allons avoir une rencontre importante au mois de septembre. La question reste toujours à l'ordre du jour », ajoute-t-il.

Accompagné de ses militants, Félix Tshisekedi quitte le bureau de la Céni. Une autre caravane motorisée est improvisée. Elle ne fera pas un long trajet. La police s'interpose à nouveau et disperse les militants à coup de gaz lacrymogènes.