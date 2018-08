RDC: «un pas dans la bonne direction», pour Félix Tshisekedi

Pour Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS et candidat à la présidentielle, cette décision de Joseph Kabila est un point positif. A ses yeux, l'important est désormais de continuer à rassurer le président congolais pour que le scrutin se tienne dans de bonnes conditions.

Aux yeux de Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) en RDC, l'important est désormais de continuer à rassurer le président congolais pour que le scrutin se tienne dans de bonnes conditions.

« Incontestablement c’est un pas dans la bonne direction, il faut le reconnaître, même si nous savons combien était difficile cet accouchement, combien il s’est fait dans la douleur. Maintenant, en fait, je crois qu’il faut l’encourager à continuer comme ça parce que l’environnement reste pollué. Il y a les amis qui sont en prison, ceux qui sont en exil, je pense à Moïse Katumbi, qui n’a pas pu déposer sa candidature. Donc il y a encore le processus électoral lui-même qui reste vicié, qui reste inquiétant », a-t-il fait remarquer.

« Mais pour l’ensemble, je crois qu’il est maintenant question, pour lui en tout cas, de continuer à aller dans ce sens et pour nous de le rassurer. Parce que j’ai l’impression qu’il a surtout cherché à s’accrocher parce qu’il a peur du lendemain. Et moi comme je l’ai toujours dit, et je l’ai encore redit hier après le dépôt de ma candidature, il faut réconcilier les Congolais avec eux-mêmes », a-t-il souhaité.

