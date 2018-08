Soumaïla Cissé: «Aujourd'hui les compteurs sont remis à zéro»

Le second tour de l'élection présidentielle au Mali se déroule ce dimanche. Avec 17,8 % des voix au premier tour, Soumaïla Cissé est arrivé largement derrière le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ( 41,4 % des voix ). Il continue à dénoncer des fraudes et mise sur le report des voix des vaincus pour le second tour. Soumaïla Cissé est l'invité Afrique matin sur RFI, ce vendredi 10 août, dès 4h43 TU.

Soumaïla Cissé :

« Vous savez, les résultats du président ne sont que les résultats de la fraude. Quand vous avez des centres où il y a 9 898 votants pour le président, une voix pour moi et zéro pour tous les autres, on doit s'interroger. Quand le président fait des progressions de plus de 80 % dans certains fiefs dans le Nord, on doit s'interroger. Quand dans les zones où j'ai traditionnellement gagné, on empêche les gens de voter, je crois qu'on doit s'interroger. Le président de la République n'a pas de bilan à défendre, le président de la République a échoué pendant ces cinq ans. L'insécurité a grandi, la crise communautaire est là... Aujourd'hui, les compteurs sont remis à zéro. Qu'il ait 40 %, 10 %, ça ne compte plus. C'est une nouvelle élection, c'est un nouveau choix entre continuer comme avant, enfoncer le Mali dans la déprime ou sortir de la corruption et de cette mauvaise gouvernance que nous connaissons depuis cinq ans. »