Sénégal: le retard de la pluie inquiète les agriculteurs

Au Sénégal, cette année, les pluies sont rares et les conséquences se font sentir. Les cultures ne poussent pas et les paysans cherchent des solutions. Dans la région de Mékhé, au nord de Dakar, il pleut en moyenne 600 millimètres. Cette fois-ci, seulement 40 millimètres sont tombés et c'est déjà la moitié de l'hivernage.

De la terre sèche et quelques pousses encore à ras du sol. Dans le champ de Cheikh Ndiaye, les semences de mil sont décimées, faute de pluie. Pour espérer sauver sa saison, l'agriculteur cherche des alternatives. Il sème de nouveau. La variété de graines qu'il enfouit dans le sable pousse plus vite et avec moins d'eau.

« J'ai planté du mil mais ça n'a pas poussé, c'est mort. Maintenant, j'ai ajouté des haricots et si, cette fois ça pousse, j'aurai au moins de quoi nourrir ma famille et le bétail. Si je n'ai pas de bons rendements, je serai obligé d'aller travailler ailleurs », explique-t-il.

Près de 6 000 familles d'agriculteurs vivent ici dans la région de Mékhé, au nord de Dakar. Les 40 millimètres de pluie tombés en un mois et demi menacent aussi la survie de leur bétail. Une situation qui inquiète Samba Mbaye, de l'Union des groupements paysans de la localité.

« Aujourd'hui l'alimentation du bétail pose problème. Pour les humains, on est en train de se débrouiller mais pour le bétail c'est plus compliqué. Le sac de foin qui coûtait 1 500 Francs CFA coûte maintenant 7 000 Francs CFA. Ce sont beaucoup de symptômes de 1973, les grandes sécheresses qui sont en train de pointer à l'horizon », souligne-t-il.

Les prévisions météorologiques des trois prochains mois ne sont pas bonnes. Il n’y a pas encore de plan d'urgence mais le ministère de l'Agriculture a déjà distribué, dans les campagnes, d'autres semences, moins gourmandes en eau.