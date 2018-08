Algérie: reddition du chef terroriste malien Sultan Ould Badi à Tamanrasset

Il y a des accusations contre lui : qu’il faisait partie des réseaux de la drogue avant 2008-2009. Après cela il était aussi associé à une milice, dirigée par l’actuel gouvernement de Taoudeni. Selon les témoignages, il a intégré plus ou moins les groupes jihadistes à partir de 2009,2010. Il a enlevé une espagnole et, selon les autorités algériennes, il a fait partie de l’enlèvement de diplomates à Gao en 2012. En 2013, il a fondé une milice spécifique et intégré le MUJAO, avant de se séparer de ces groupes là, pour prêter allégeance à l’Etat islamique. Donc ça fait un parcours jihadiste assez marqué et ça fait aussi partie du terrain social de la région de Gao. C’est une figure assez importante, une figure terroriste qui prenait part à des attentats contre les forces internationales et aussi – plus récemment – contre les milice soit-disant pro-gouvernementales de la région du Ménaka et du Gourma, en particulier le Gatia et le Mouvement pour le salut de l’Azawad.